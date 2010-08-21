-HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ ÇUBUK (A.A) - 21.08.2010 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren halk otobüsü çevredeki araçlara çarptı. Hareket halindeki otobüse atlayan bir taksi şoförünün durdurduğu aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Çubuk-Ankara arasında çalışan 06 CFA 20 plakalı halk otobüsünü kullanan Kazım Kural (59) Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesi'nde seyir halindeyken fenalaştı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otobüs, yolda park halindeki 5 araca çarptı. Karagöl Kavşağına gelen ve kapıları açılan otobüse atlamayı başaran ticari taksi şoförü Satılmış Kuvvet otobüsü durdurmayı başardı. Kalp krizi geçirmekte olduğu belirtilen sürücü Kazım Kural, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kural, ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.