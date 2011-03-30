-HALK OTOBÜSÜ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 8 YARALI ERZURUM (A.A) - 30.03.2011 - Erzurum'da halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Bayramoğlu'nun kullandığı 25 H 0115 plakalı halk otobüsü, E-80 karayolu Abdurrahman Gazi Kavşağı'nda, Özkan Karakurt yönetimindeki 34 TT 809 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra devrildi. MOBESE kameralarınca kaydedilen kazada, 11 kişinin bulunduğu otobüsteki yolculardan Elvan, Tevrat ve Elanur Çakar (2) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 yolcu yaralandı. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, halk otobüsünün ön camını kırarak yolcuları kurtardı. Yolcuları kurtarmaya çalışan ekipten 1 polis memuru da otobüsün ön camını kırdığı sırada elinden yaralandı. Yaralılar, Erzurum Bölge Eğitim ile Aziziye Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı. -ILGIN'DA TARIM ARACI KAMYONETLE ÇARPIŞTI Konya'nın Ilgın ilçesinde pat pat olarak bilinen tarım aracının kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. (40) idaresindeki pat pat olarak bilinen tarım aracı, ilçeye bağlı Beykonak beldesi Olukpınar köyü yakınlarında Yılmaz Zeyrek (39) yönetimindeki 42 P 6435 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonette bulunan Hanım Eser'in (50) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada sürücüler ile Elif Zeyrek (41) ve İbrahim Eser (50) de yaralandı. Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yılmaz Zeyrek, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.