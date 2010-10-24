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HALK OTOBÜSÜ İLE TAKSİ ÇARPIŞTI  SİVAS (A.A)

24 Ekim 2010 14:49

-HALK OTOBÜSÜ İLE TAKSİ ÇARPIŞTI  SİVAS (A.A) - 24.10.2010 - Sivas'ta halk otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 6'sı asker, 1'i polis memuru 8 kişi yaralandı. Haftasonu iznine çıktığı öğrenilen, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde vatani görevini yapan askerlerin bulunduğu Fikri Kalkan yönetimindeki 58 T 0589 plakalı taksi, Kılavuz Mahallesi mevkisinde, İlhan Serin'in kullandığı 58 H 0207 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Taksi sürücüsü Kalkan, taksideki askerler Kenan Mert (20), Selçuk Bahçeci (21), Akif Aksan (20), Kadir Başyiğit (21), Sercan Gedik (21) ve Saim Yılmaz (20) ile halk otobüsünde bulunan polis memuru Serdar Güler yaralandı. Polis memuru Serdar Güler'in Numune Hastanesinde, diğer yaralıların Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Takside sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.  Askeri yetkililer kaza yerinde inceleme yaptı.

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