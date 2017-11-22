T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halk otobüsü eve girdi

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin mutfak duvarını yıkarak içeri girdi

22 Kasım 2017 01:24

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin mutfak duvarını yıkarak içeri girdi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Başbağlar Mahallesi 1270\'inci Sokakta meydana geldi. Adem Öskan yönetimindeki 24 EF 228 plakalı halk otobüsü, Radiye Yılmaz yönetimindeki 24 BA 672 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddeti ile kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir evin bahçe duvarını yıktı ardından bir evin duvarını yıkarak mutfağından içeriye girdi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte halk otobüsünde bulunan iki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEK ERZİNCAN DHA ERZİNCANKazadaKazaBaşbağlar MahallesiSokaktaAdemEFRadiye YılmazBAKazanınYaralılarMengücek Gazi EğitimAraştırma HastanesiYaralılarınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24