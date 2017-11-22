Halk otobüsü eve girdi

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin mutfak duvarını yıkarak içeri girdi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Başbağlar Mahallesi 1270\'inci Sokakta meydana geldi. Adem Öskan yönetimindeki 24 EF 228 plakalı halk otobüsü, Radiye Yılmaz yönetimindeki 24 BA 672 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddeti ile kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir evin bahçe duvarını yıktı ardından bir evin duvarını yıkarak mutfağından içeriye girdi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte halk otobüsünde bulunan iki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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