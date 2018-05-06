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Halk otobüsü devrildi: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

06 Mayıs 2018 12:41

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erman Gülsever yönetimindeki 41 J 0250 plakalı özel halk otobüsü, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otobüste sıkışan Erman Gülsever\'i araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Erman Gülsever, tedaviye alındı.

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