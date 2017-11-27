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Halk otobüsü, alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, özel halk otobüsünün motor kısmı, yolda giderken, bir anda alev aldı

27 Kasım 2017 15:16

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, özel halk otobüsünün motor kısmı, yolda giderken, bir anda alev aldı. Yolcuların tahliye edildiği otobüs, tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Düzce merkezde yolcu taşıyan Murat Karadağ yönetimindeki 81 EF 565 plakalı Düzce Belediyesi\'ne ait özel halk otobüsü, sabah Aziziye Mahallesi Pazaryeri mevkisindeki duraktan aldığı 5 yolcuyla hareket etti. Yaklaşık 100 metre sonra otobüsün arka tarafındaki motor kısmından dumanlar, yükselmeye başladı. Durumu fark eden Karadağ, yol kenarında durup, otobüsün kapılarını açarak, yolcuları tahliye etti. Motor bölümünden yükselen alevler, otobüsün diğer bölümlerine de sıçradı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Otobüsün tamamını saran alevler, itfaiye erlerinin çalışmasıyla söndürüldü. Otobüs, yangın nedeniyle hurdaya dönerek, kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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