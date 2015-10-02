"Halk otobüslerini, şoför olmayanlar mı kullanıyor?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin değerlendirme yaptı. Gök, “Dikimevi Caddesi’nde 12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının göz göre göre geldiğini bu facianın siyasi ve hukuki sorumlusunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olduğunu” savundu.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konulan Gök, “Ankara’nın beceriksiz ve basiretsiz belediye başkanı her işte olduğu gibi yine Ankara’nın ulaşım sorununda da Ankaralıları mağdur eden ve dünkü kaza ile de herkesin yüreğini dağlayan bir sonuca ulaşılmasının baş sorumlusudur. Dünkü kaza, göz göre göre ben geliyorum diyen kazalardan biridir” diye konuştu.

Ankara EGO otobüslerinin 2015 Ocak ayına kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin BUGSAŞ isimli şirketinden tedarik edilmekteyken, bu tarihten sonra yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin BELKA isimli şirketinden tedarik edilmeye başlandığı bilgisini de paylaşan Gök, “Bu sistemde Ankara Büyükşehir Belediyesi donanımlı, ehil kişilerden oluşan şoförler ve kadrolar alma yerine kendi şirketlerine ihaleyi vererek, bu şirketlerinde başka taşeron firmalardan ihalesiz eleman almanın yolunu açmıştır" dedi.

Bu yöntem ile belediyenin sendikalaşmanın önüne geçtiğini ve kurulan yandaş şirketler üzerinden şoför alımı yaptığını anlatan Gök, eğitim ve liyakatın dikkate alınmadığını, 2500 şoförün bu şekilde temin edildiğini söyledi.

Dikimevi'nde yaşanan kazanın ilk olmadığını daha önce de farklı ilçelerde benzer kazaların yaşandığını aktaran Gök, bu kazaların hemen ardından görev yapan şoförlerin işe alınış biçimleri, bu görevlere uygun olup olmadıkları, hizmet içi eğitimlerinin durumuna ilişkin soruları Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sorduklarını, ancak yanıt alamadıklarını anlattı.

EGO’da çalışan uzmanlaşmış kişilerin de siyasi görüşleri nedeniyle alanlarının dışında farklı yerlerde ve farklı işlerde görevlendirildiği bilgisini veren Gök, “ Bu kaza ilk değil. Aynı tür kaza Keçiören’de, Sincan’da da yaşandı. Biz uyardık. Şoförlerin nasıl alındığını izah edin” diye konuştu.

"12 Ankaralının yaşamını yitirdiği kazandan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in saatlerce ortalıkta gözükmediğini" dile getiren Levent Gök, Gökçek’e “Kazaya karışan araç senin emrinde çalışan araç. Ankaralılar bu mağduriyeti yaşamışken saatlerce ortaya çıkmamanın sebebi sana sorduğumuz sorulara cevap verememen midir?” diye sordu.

Levent Gök, Sayıştay’ın EGO denetimine ilişkin 2013 tarihli raporundaki, “Yüklenici tarafından yapılan SGK bildirimleri üzerinde yapılan incelemede, mezkur iş çerçevesinde şoför olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev yapmayan kişilerin iş yeri Ankara Büyükşehir Belediyesi gösterilerek sigortalandığı tespit edilmiştir” belirlemesini paylaştı. Ardından da Gök, Gökçek’e “Pek çok kişi şoför olarak görev yapmadığı halde sigortalanmıştır diyor bu rapor. Bu nasıl bir aymazlıktır, kepazeliktir? Melih Gökçek senden bunun yanıtını istiyorum. Bu şekilde belediyede görev yapan kaç kişi vardır, kimdir bunlar?” diye sordu.