Halk otobüslerinde, 65 yaş ve üzeri kişilere ücretsiz ulaşım uygulaması sona eriyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Fevzi Apaydın, "Halk otobüsleri 65 yaş ve üstünü ücretsiz taşımayacak" dedi.

Türkiye genelinde 65 yaş üzeri yolcular, Mart 2014’ten bu yana özel halk otobüslerine ücretsiz binebilirken, engelliler, gaziler, polisler, sarı basın kartı sahibi gazeteciler de aynı haktan yararlanabiliyor. Ancak özellikle 65 yaş üzeri yolcuların ücretsiz taşınma uygulaması halk otobüsçüleri tarafından yoğun eleştiriye uğramıştı. Halihazırda 65 yaş üzeri yolcular, tüm İETTotobüsleri, TCDD hatları, İstanbul Ulaşım Hatları, İstanbul Otobüs AŞ Hatları, Özel Halk Otobüsü Hatları, Dentur Hatları, İstanbul Şehir Hatları, Turyol Hatları ve Mavi Tur’da ücretsiz seyahat edebiliyor.

Halk otobüsleri 1,5 tl destek istiyor





Ne var ki 65 yaş üzeri vatandaşları ücretsiz taşıdıklarını ve bunun için devlet desteği görmedikleri şikâyetleri üzerine 7 Nisan 2015’te çıkarılan torba kanunla işletmecilere destek verilmesi düzenlemesi getirildi. İlgili yönetmeliğin 7 Ekim’e kadar çıkarılması gerekiyor.



Özel halk otobüslerinde ücretsiz taşınan yolcular için devlet yolcu başına 1.1 TL ödeme teklifinde bulundu. Halk otobüsü temsilcileri ise 1.5 TL talep etti.



Yarın kritik bir toplantı daha yapılacak ve krizi çözüm bulunmaya çalışılacak.



TŞOF Başkanı'ndan 'artık ücretsiz taşımayacağız' açıklaması



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Fevzi Apaydın, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsü işletmecilerinin bir an önce hayata geçmesini beklediği, toplu ulaşımda 65 yaş ve üstü vatandaşların özel sektörtarafından ücretsiz taşınmasına devletin katkı vermesine ilişkin yönetmelik çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. 65 yaş ve üstü vatandaşların özel halk otobüsleri tarafından taşınmasına ilişkin gelir desteğinin usul ve esaslarının en geç 7 Ekim 2015 tarihinde belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlanacağını kaydeden Apaydın, "Bu kapsamda yönetmeliğin hayata geçirilmesi için girişimlerimiz sonucu yapılan toplantı özel halk otobüsü işletmecilerine kanunun çıktığı tarihten itibaren ödeme yapılacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çağrısı üzerine bakanlıkta gerçekleştirilen özel halk otobüsçü esnafının uzun süreden beri 65 yaş ve üstündeki vatandaşları katkı almadan yapılan taşıma hizmetine devlet desteği ile ilgili görüşmelerin olumlu sonuçlanması esnafımız arasında sevinçle karşılandı. Yönetmeliğin çıkması ile otobüsçü esnafının yaşadığı mağduriyet ortadan kalkmış olacak" dedi.



‘Ödemeler 7 Nisan 2015 tarihi baz alınarak yapılacak’





Özel halk otobüslerine yapılacak gelir desteğine ilişkin çıkarılan kanunun aslında devletin anayasal bir yükümlülüğünün yerine getirilmesi olduğunu kaydeden Apaydın, şunları söyledi;



"Anayasa’nın 173 üncü maddesi; devletin esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır’ der. Bugün hemen hemen tüm şehirlerimizde, halk otobüsü işletmelerinin vermiş olduğu hizmetlerin tamamı kayıt altında olup, bu faaliyetlerde bulunan esnafımız, tüm vergilerini tam ve günü gününe devlete ödemektedir. Bu nedenle gelir desteği ile ilgili yapılacak düzenlemeler, kayıtlı ekonomiyi teşvik edici hakkaniyet ölçüsünde yapılması gerektiğini özellikle belirtmekisterim. Konuyla ilgili yapılan toplantıda, ‘Yönetmeliğin 7 Ekim 2015 tarihine kadar mutlaka Resmi Gazete’de yayımlanacağı’ dile getirildi. Özel halk otobüsçülerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için ödemelerin başlangıç tarihi olarak söz konusu kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 7 Nisan 2015 tarihinin esas alınacağı açıklanması camiamızda olumlu karşılanmıştır."