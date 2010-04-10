'Halk nefret ettiği rejimi devirdi'

T24 -



2005'de "Lale Devrimi" adı verilen halk ayaklanmasıyla devrilen, yerine Bakiyev'in geçtiği, bu gelişmelerden sonra Moskova'da yaşamaya başlayan Akayev, A.A'ya verdiği demeçte, 5 yıldır Moskova'da zamanını tamamen bilimsel çalışmalara ayırdığını ve bilim dergilerinde 30'dan fazla makalesinin yayımlandığını kaydetti.



Kırgızistan'ın, içinden çıkılması çok zor, derin siyasal ve manevi bir kriz içinde olduğunu söyleyen Akayev, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülkenin ekonomik durumu felaket derecesinde. Halk kamu hizmetlerine ve vergilere gelen son zammı kaldıramayacak derecede yoksullaştı. Arkadaşlarım mevcut vergilerin ve kamu hizmetleri bedelinin Kırgızistan'daki ortalama maaşın 2-3 katı olduğunu söylüyorlar. Böyle yaşanmaz. Bunun için halk ayağa kalktı ve nefret ettiği rejimi devirdi. Olaylarda yaklaşık 100 kişinin ölmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına çok üzüldüm. Ülke manevi şok yaşadı. Ve bu krizi atlatmanın çok zor olacağını düşünüyorum. Kırgızistan'ın uğursuz, dengesiz ve kan dolu dönemini atlayıp refah ve gelişme yolunu tutmasını ümit edelim."









'Kırgızistan'daki ABD üssünü Rusya'nın onayıyla açtık'







Akayev, Kırgızistan'daki iktidar değişikliğiyle Moskova'nın kendisine yönelik darbenin rövanşını ABD'den aldığı yorumlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:



"Tüm içtenliğimle Kırgızistan'daki olaylarda Rusya veya ABD'nin çıkarları olmadığını iddia ediyorum. Bu ülkelerin çıkar alanlarında çatışma olmadığını savunuyorum. Kırgızistan'daki Rus ve Amerikan üssünü zamanında ben açmıştım. ABD terörle mücadele eden demokratik lider olarak öne çıkmıştı. Afganistan'daki terörle savaşmak üzere Rusya'nın onayıyla Kırgızistan'da Amerikan askeri üssünü açtık. Rusların sahip olduğu üs de daha çok Ortak Güvenlik Örgütü Anlaşması çerçevesinde açılmıştı. Bunu daha çok bu örgütün üssü olarak görmek gerekir. Ülkedeki üslerden dolayı Rusya ve ABD arasındaki anlaşmazlığın Bakiyev'in kişisel başarısız dış politikası yüzünden ortaya çıktığını düşünüyorum. Bakiyev'in politikasını 'Yelkovan diplomasisi' olarak adlandırdım. Kim daha fazla öderse onunla iş yaparım gibi. Uluslararası alanda böyle politika yapılmaz. Bu yüzden Kırgızistan dünyanın güvenini kaybetti."













'Kırgızistan'da çok sayıda muhalif lider öldürüldü'











Akayev, Bakiyev yönetimi sırasında, son 5 yılda Kırgızistan'da çok sayıda muhalif liderin öldürüldüğünü kaydederek, "Çok sayıda gazeteci saldırıya uğradı. Hatta ünlü gazeteci Gennadi Pavlük'ü öldürdüler. Bunların hepsi tabii halkın protestolarına neden oldu. En önemlisi, devrimlerin yapıldığı ülkelerde kimse ekonomiyle ilgilenmedi ve Kırgızistan ekonomisi de tamamen çöktü" dedi.