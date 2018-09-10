Halk midibüsünü düğün aracı yaptı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, Ayşegül Kalın ile evlenen Muhammet Kalın, kullandığı halk midibüsünü düğün arabası yaptı.

Halk midibüsü şoförü Muhammet Kalın, düzenlenen düğün töreniyle nişanlısı Ayşegül Kalın ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düğün aracı ise damadın kullandığı halk midibüsü oldu. Mustafa Kalın, süslediği midibüse Ayşegül Kalın\'ı bindirip, klakson çalarak, düğün evine götürdü. Kalın, yıllardır midibüsünü düğün aracı yapmanın hayalini kurduğunu ve bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ayşegül Kalın ise eşinin halk midibüsünü düğün aracı yapma isteğine ilk başta karşı çıktığını belirterek, \"Eşimin hayaliydi, o nedenle kıramadım. Hiç pişman olmadım, çok güzel bir anı kaldı bize\" dedi.



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