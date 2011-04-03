-HALK KÜTÜPHANESİNE SES BOMBASI ATILDI BATMAN (A.A) - 03.04.2011 - Batman'da İl Halk Kütüphanesine ses bombası atıldı. Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İl Halk Kütüphanesi binasına henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan ses bombası büyük gürültüyle patladı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, kütüphane binasının duvarına isabet eden bombanın parça tesirli ses bombası olduğu belirlendi. Çevredeki MOBESE ve iş yerlerine ait kamera görüntülerini incelemeye alan polis, bombayı atan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.