T24 LogoT24 Logo
Gündem

HALK KÜTÜPHANESİNE SES BOMBASI ATILDI BATMAN (A.A)

03 Nisan 2011 17:46

-HALK KÜTÜPHANESİNE SES BOMBASI ATILDI BATMAN (A.A) - 03.04.2011 - Batman'da İl Halk Kütüphanesine ses bombası atıldı. Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İl Halk Kütüphanesi binasına henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan ses bombası büyük gürültüyle patladı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, kütüphane binasının duvarına isabet eden bombanın parça tesirli ses bombası olduğu belirlendi. Çevredeki MOBESE ve iş yerlerine ait kamera görüntülerini incelemeye alan polis, bombayı atan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24