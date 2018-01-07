T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halk koşusunda Özgecan Aslan'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle koştular

ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Halk Koşusu'nda 5 erkek öğretmen, Mersin'de 2015 yılında bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtleri giyerek k

07 Ocak 2018 19:30

ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 8\'incisi düzenlenen \'Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Halk Koşusu\'nda 5 erkek öğretmen, Mersin\'de 2015 yılında bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan\'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtleri giyerek koştu.
Adana\'da düzenlenen ve Atatürk Parkı\'ndan başlayan 4 kilometrelik halk koşusunda 6 bin 500 kişi mücadele etti. Koşuya katılan Yüreğir Gençlik Merkezi\'nde görevli 5 erkek öğretmen, Mersin\'de 11 Şubat 2015 tarihinde okul dönüşü bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan\'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyerek koştu. 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\'nun verilerine göre, 2017 yılında 409 kadın cinayeti işlendiğine dikkat çekmek ve kadın cinayetlerinin son bulması için koşuya Özgecan Aslan’ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle koşuya katıldıklarını söyleyen Mehmet Geyik, \"Özgecanlar yaşasın, böyle bir şey bir daha olmasın, diye buradayız. Bizim Özgecan ile bir akrabalığımız yok. Bu, bizim insanlık görevimiz\" diye konuştu.
Koşuya katılan Ender Adem ise kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için koşuya katıldıklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHAADANA Büyükşehir BelediyesiOcak Adana Kurtuluş Halk KoşusuMersinAslanAdanaAtatürk ParkıKoşuyaGençlik MerkeziCinayetlerini Durduracağız PlatformuAslanınMehmet GeyikBizimBuEnder AdemFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24