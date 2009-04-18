Halk, kağıt üstünde mutlu

TÜİK’in “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2008”e göre, Türkiye’de hane halklarının yarısı ay sonunu getirmekte zorlanıyor ama bu mutluluklarına engel olmuyor. Araştırmaya Türkiye’deki bireylerin yüzde 86’sı mutlu. Mutsuzların oranı ise yüzde 13.9





Türkiye’de halkın yüzde 86’sı kendini mutlu hissediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2008” verilerine göre, ülkedeki bireylerin yüzde 30.3’ü orta düzeyde mutlu, yüzde 47.5’i mutlu, yüzde 8.2’si de çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11.4 iken, çok mutsuz olanların oranı da yüzde 2.5... Aynı araştırmaya göre Türkiye’de hanehalklarının yarısı, ay sonunu getirmekte zorlanıyor ama bu mutluluğa engel olmuyor.



Hanehalkı gelir grubuna göre bireylerin mutluluk düzeyi incelendiğinde, mutluluğun gelirle doğru orantılı olduğu ortaya çıkıyor. Geliri 2 bin 500 lira ve üzerinde olan bireylerden mutlu ve orta düzeyde kutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 95. TÜİK’e göre, evli kadınların yüzde 90.7’si mutlu ve orta düzeyde mutlu, evli erkeklerin de yüzde 85.2’si mutlu ve orta düzeyde mutlu olduklarını düşünüyor. Mutluluk düzeyi öğrenim ve yaş grubuna göre değerlendirildiğinde ise en mutlu grupların üniversite mezunlarıyla 65 ve üzeri yaştakiler olduğu görülüyor. Orta düzeyde mutlular da eklendiğinde en mutlu kesimi 18-24 ile 25-34 yaş grupları oluşturdu.



Aile mutlu ediyor



Bireylerin mutlulukları, mutluluk kaynağı olan kişilere göre ele alındığında da en büyük mutluluk kaynağının “tüm aile” olduğu anlaşılıyor. En büyük mutluluk kaynağının tüm aile olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 70.1, mutluluğun kaynağını çocuklar olarak görenlerin oranı yüzde 14, eş olarak görenlerin oranı yüzde 7.2.



WSJ: Faiz indirimi işsizliği azaltmak için yapıldı



Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 0.75 puan indirerek yüzde 9.75’e çekmesi, yurt dışında “sürpriz” olarak nitelendirildi. Wall Street Journal gazetesi, “Sürpriz indirim, işsizliği azaltmayı amaçlıyor” yorumunu yaptı. Buna karşın gazete, tüketici güveni endeksindeki küçük artışa dikkat çekerek “bazı olumlu işaretlerin bulunduğu”nu da belirtti. Merkez Bankası’nın Kasım ayından bu yana borçlanma maliyetini toplam 7 puan düşürdüğünü kaydeden gazete, şöyle devam etti:



İşsizlik % 15.5



“İndirim, beklenenden büyük ama Türkiye’deki işsizliğin yüzde 15.5’e çıktığını gösteren rakamların yayınlanmasının ardından beklentiler değişti. Analistler, önümüzdeki aylarda para politikasının daha da gevşetilmesini bekliyor.”



Royal Bank of Scotland’dan analist Timothy Ash “Yüzde 10’luk kilit psikolojik düzeyinin altına inen bu adımın ardından piyasa bu yıl yüzde 9 altında faizleri beklemeye başlayabilir” şeklinde konuştu.