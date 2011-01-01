Halk isyan edince Bolivya hükümeti zamdan vazgeçti

T24 - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülke genelinde protestolara yol açan akaryakıt zammını iptal etti.

Morales, ülkeyi halkın istekleri doğrultusunda yöneteceğine söz verdiğini, bu doğrultuda zammı iptal ettiğini belirtti.

Evo Morales, akaryakıt zammını iptal ederken, zamdan sonra açıkladığı maaş artışlarına ilişkin kararnameyi de feshederek, "Her şey eski haline dönüyor" dedi.

Bolivya'da geçen pazar günü akaryakıttaki sübvansiyonun azaltılması ve yüzde 83 dolayında zam gelmesi ülke genelinde grevler ve protestolara yol açmıştı. Bunun üzerine Morales, süküneti sağlamak için geçen çarşamba günü ücret zammı yapılacağını açıklamıştı, ancak gösteriler dinmemişti.



