Halk Günü toplantısında bire bir görüşmeye geçildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valiliği\'nde vatandaşın sorun ve taleplerini iletebilmesi amacıyla düzenlenen Halk Günü toplantısında değişiklik yapılarak bire bir görüşme dönemine geçildi.

Valiliğin her ayın ikinci salı günü düzenlediği Halk Günü toplantısı, valilik binasındaki toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Kemal İnan başkanlık yaptı. Geçmişte salondaki vatandaşların söz alıp, ayağa kalkarak mikrofonla konuştuğu basına açık toplantıda, format değişikliğine gidildi. Toplantıya katılan ve sırasıyla ismi okunan kişiler, kürsüde kendilerine ayrılan sandalyeye oturup, Vali Yardımcısı Kemal İnan ile bire bir görüşerek talep ve isteklerini anlattı.



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