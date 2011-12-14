Halk Erdoğan’ı, Time protestocularını seçti!

T24

Time'ın seçimi bugün NBC'nin The Today Show adlı programında ilan edildi. Dergi, Ortadoğu genelindeki muhalefetin Avrupa ve ABD'ye yayıldığını, bu protestocuların küresel politikaları yeniden şekillendirdiklerini belirtti.Time, geçen yıl düzenlediği oylamada Wikileaks'in kurucusu Julian Assange birinci çıkmasına rağmen Facebook'un kurucusu ve üst düzey yöneticisi Mark Zuckerberg'i birinci ilan etmişti.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Time dergisinin bu yıl düzenlediği 'Yılın Kişisi' anketini birinci sırada tamamlamıştı. Erdoğan, ilginç şekilde anketin 'en popüler' listesinde olduğu gibi, 'en az popülerler' listesinde de başı çekmişti.