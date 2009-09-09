Halk ekmek ramazan boyunca 35 kuruş

|
|
|Yangından sonra yeniden üretime başlayan Ankara Büyükşehir
Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Ayı boyunca 300 gram ekmeğini, 40 kuruş
yerine 35 kuruştan piyasaya sundu.
Ankara
Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, Ankaralı
halk ekmek tüketicilerine Ramazan hediyesi olarak 300 gram ekmeği, 40 kuruş
yerine 35 kuruştan piyasaya sunduklarını söyledi.
Halk Ekmek Fabrikası
olarak sağlıkla ilgili hizmetlere devam edeceklerini belirten İlkbahar, "Halk
Ekmek sadece ekmek üretmiyor. İnsanların sağlığını da birinci derecede
düşünüyor" dedi.
Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda 12 Temmuz günü meydana
gelen yangından sonra on gün üretim yapamadıklarını belirten İlkbahar, "Yangın
sonrası çalışmalar bittikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. İlker Durak ve Hacettepe Üniversitesi Gıda Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Hamit Köksal'la birlikte fabrikamızda bulunan gıda mühendisleri yoğun bir
çalışma yaptılar. Çalışma sonucu normal ekmeğimiz eski özellikleri korunarak
daha sağlıklı ve lezzetli hale getirildi" diye konuştu.
İlkbahar, Halk
Ekmek kalitesi ve güvencesinde üretilen 450 gram pideyi de 60 kuruş olarak
piyasaya sunduklarını, piyasada bulunan pidelerin ise 300 gram olduğunu ve bu
pidelerin 1 lira olarak tüketiciye sunulduğunu
söyledi