Halk ekmek ramazan boyunca 35 kuruş

Yangından sonra yeniden üretime başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Ayı boyunca 300 gram ekmeğini, 40 kuruş yerine 35 kuruştan piyasaya sundu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, Ankaralı halk ekmek tüketicilerine Ramazan hediyesi olarak 300 gram ekmeği, 40 kuruş yerine 35 kuruştan piyasaya sunduklarını söyledi.



Halk Ekmek Fabrikası olarak sağlıkla ilgili hizmetlere devam edeceklerini belirten İlkbahar, "Halk Ekmek sadece ekmek üretmiyor. İnsanların sağlığını da birinci derecede düşünüyor" dedi.



Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda 12 Temmuz günü meydana gelen yangından sonra on gün üretim yapamadıklarını belirten İlkbahar, "Yangın sonrası çalışmalar bittikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Durak ve Hacettepe Üniversitesi Gıda Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hamit Köksal'la birlikte fabrikamızda bulunan gıda mühendisleri yoğun bir çalışma yaptılar. Çalışma sonucu normal ekmeğimiz eski özellikleri korunarak daha sağlıklı ve lezzetli hale getirildi" diye konuştu.



İlkbahar, Halk Ekmek kalitesi ve güvencesinde üretilen 450 gram pideyi de 60 kuruş olarak piyasaya sunduklarını, piyasada bulunan pidelerin ise 300 gram olduğunu ve bu pidelerin 1 lira olarak tüketiciye sunulduğunu söyledi



