-HALK EKMEK PİDESİNE 15 KURUŞ ZAM ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Halk Ekmek Fabrikası, ramazan ayının vazgeçilmezi olan ve geçen sene 60 kuruştan satışa sunulan pide, bu sene iki çeşit halinde üretilecek ve 300 gramlığı 50, 400 gramlığı ise 75 kuruştan satışa sunacak. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, Halk Ekmek Fabrikasının, ramazan ayında satışa sunacağı pide fiyatlarını belirlediğini söyledi. Pideyi bu yıl 2 çeşit üreteceklerini vurgulayan İlkbahar, 400 gram pideler 75 kuruştan satışa sunulurken, dikdörtgen şeklinde üretilecek 300 gramlık pidelerin ise 50 kuruştan satılacağını dile getirdi. Ramazan boyunca günlük 40-50 bin civarında pide üretmeyi hedeflediklerini anlatan İlkbahar, el değmeden üretim yapıldığı için pidenin formuna müdahale edemediklerini bildirdi. İlkbahar, Halk Ekmek Fabrikasının kaliteli üretimi ve ekonomik fiyatıyla denge unsuru olduğuna dikkati çekerek, ''Geçen yıllarda üretilen pidelerin tamamı satılmıştı. Halk Ekmek pidelerine her geçen yıl talep biraz daha artıyor, talebi karşılayabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Ankaralı tüketicilerimize dumanı üstünde ürünler sunabilmek için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Tüm bayilerimizin taleplerine cevap vereceğiz. Amacımız, pideleri iftar saatine doğru, buharı üstünde gönderip satışa sunmak. Bu yüzden pide üretimine erken saatlerde başlamıyoruz. Ankaralıların ürünlerimize gösterdikleri bu ilgi, bizleri son derece mutlu ediyor'' diye konuştu. Piyasada 1,5 liraya satılan pideye karşın kendi ürettikleri 400 gramlık pidenin 75 kuruştan satışa sunulacağını vurgulayan İlkbahar, şunları söyledi: ''Önemli olan el değmeden, sağlıklı, hijyenik ve ekonomik pideyi Ankaralılar'a sunabilmektir. Kullandığımız teknoloji dünyada ve Türkiye'de bir ilk. Birkaç yıl önce Başkentliler için pide üretimine başladık. Yumuşak olmasına özen gösterdiğimiz pideyle Başkenttiler, sağlıklı ve hijyenik pide yeme imkanına kavuştu. İnşallah bu yıl da Ramazan sofralarının vazgeçilmez tadı Halk Pide olacak.'' İlkbahar, pide üretimi için teknolojinin son ürünlerinden faydalandıklarına işaret ederek, fabrikada montajı yapılan özel pide fırınıyla ramazan pidesi ürettiklerini söyledi. İlkbahar, üretimine öğle saatlerinde başlanacak olan pidelerin, Ankara'nın farklı bölgelerinde bulunan 550 Halk Ekmek bayisinde satışa sunulacağını kaydetti.