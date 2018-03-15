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Halk Eğitim Merkezinde 'istiridye mantarı' ürettiler

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)-  ARDAHAN Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta ilk kez istiridye mantarı üretildi

15 Mart 2018 15:15

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)-  ARDAHAN Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta ilk kez istiridye mantarı üretildi.
Halk Egitim Merkezi\'nde, Türkiye\'de nadir illerde yetiştiriciliği yapılan ve tamamen organik olan istiridye mantarının ilk hasadı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi\'ni ziyaret eden Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve eşi Cevriye Köksoy, mantar atölyesinde incelemelerde bulundu. Kültür mantarının hem lezzet açısından, hem de sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nesrin Yörükoğlu, hedeflerinin bölge insanının üretime katkı sağlaması olduğunu söyledi.
Üretilen mantarın kaliteli olduğunu belirten Vali Mehmet Emin Bilmez ise \"Gelecekte çevre illere pazarlaması yapılabilir. Ardahan, her mevsim yağış alan bir il. Dolayısı ile mantarın yetiştirilmesi için gerekli neme sahip. Temel sorunu göç olan bir ilde, umarız üretimini yapan gönüllüler çıkar\" dedi.
İlk hasadı yapılan istiridye mantarından katılımcılara ikram edildi.

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