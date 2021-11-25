Emekli vatandaştan zam tepkisi: Cebimde 20 lira var, fazlası varsa haram olsun

Artvin'de yaşayan emekli Sani Akyürek gelen zamlara tepki göstererek, "Ben emekliyim cebimde 20 lira var, eğer fazlası var ise haram olsun" dedi, yaşadığı geçim sıkıntısını ifade etti. Bir esnaf ise, "Şu son on gündür acınacak duruma düştük. Ne çarşıda gezen var ne alışveriş yapan var" diyerek işlerinin durduğunu belirtti.

Esnaf Sinan Saraç, "Artvin şehir merkezinde, telefon GSM bayisiyim. Bu son kur artışlarından dolayı cep telefonu olayı çok etkilenmektedir. Mesela bugün gelen bir haberde, Apple tüm Türkiye’deki satışları durdurdu. Döviz kurunun artışından dolayı piyasalar allak bullak. Dolar da yaklaşık olarak 13'e dayandı. Euro arttı. Şu anda satışlarımız durmuş durumda. Düşünebiliyor musunuz cep telefonlarını artık tezgah altı yapıp, satışı durdurduğu için reklam olan telefonları koymaya başladık. Durum vahim" diye konuştu.

“Fabrikalar üretimi durdurduğu için fotokopi kağıdı bulamıyoruz"

Ardanuç’ta kırtasiyeci Şinasi Özel, "16 yıldır bu işte çalışıyorum. Dün Ardanuç’ta yeni açılan cezaevimizin ihalesi vardı. Fotokopi kağıdı, başka ihtiyaçlar... Fabrikalar üretimi durdurduğu için fotokopi kağıdı bulamıyoruz. Dün 12.30 civarlarında, Erzurum’da bir toptancı arkadaşımızı aradım 43 TL fiyat bildirdi. Fakat ben sabah, burada bir doktor arkadaşımıza fotokopi kağıdının bir topunu 40 liradan satmıştım. Sonuç itibarıyla, bugün ihale kağıdını almaya geldiler ve bu aşağı dolar kurundaki yükseliş ve inişlerden dolayı ihaleye katılmıyoruz diye vermek zorunda kaldık. Arkadaşlar yalvarıyor, '50 ise 55 yazın' diyorlar, ama bunun önünü göremediğimiz için ihaleye katılmamak durumunda kaldık” dedi.

"Son 10 günde acınacak duruma düştük"

Ticaretle uğraştığını söyleyen Kemal Yıldırım ise, "Şu son on gündür acınacak duruma düştük. Ne çarşıda gezen var ne alışveriş yapan var. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah kolaylık versin diyelim. Zamlara yetişme şansımız yok ortalıkta mal bulamıyoruz. Gerçekten uçmaya başladık, hepimize Allah kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

“Hükümet istifa diyorum"