HALK DEVRİMİ İKTİDARI YIKTI

T24 - Mısır halkı protestoların 18. gününde, Hüsnü Mübarek'i 30 yıllık iktidar koltuğundan indirmeyi başardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Ömer Süleyman Hüsnü Mübarek'in istifa ettiğini duyurdu. İstifa sonrasında ülke yönetimi Yüksek Ordu Konseyi'ne geçti. Mübarek karşıtları, protestolar süresince kaleleri haline gelen Tahrir Meydanı'nda zaferlerini kutluyor. Ayrıca İsviçre, Hüsnü Mübarek ve ailesine ait banka hesaplarının dondurulduğunu açıkladı.





Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifasıyla Mısır'da bundan sonra Savunma Bakanı Hüseyin Tantavi etkili olacak. Süleyman, Mübarek'in görevini Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'ne devrettiğini bildirdi. Süleyman, "Ülkenin içinden geçtiği zorlu koşulları göz önünde bulundurarak, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, cumhuriyetin devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya karar vermiş ve devlet işlerini idare etmesi için Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'ni görevlendirmiştir" dedi.



Konseyin başkanlığını yöneten Savunma Bakanı Hüseyin Tantavi'nin, akşam saatlerinde devlet başkanlığı sarayını ziyaret ederek, protestocuları selamladığı bildirildi.El Arabiya televizyonu, ordunun kabineyi görevden alacağını ve parlamentonun her iki kanadını da feshedeceğini belirtti.





Mübarek'in istifası tüm ülkede kutlanıyor



Başkente Kahire'nin yanı sıra ikinci büyük kent İskenderiye'de de halk Mübarek'in gidişini havai fişeklerle kutladı, şehir merkezlerinde konvoylar oluşturan halk "Başardık" sloganları attı. 18 günlük gergin bekleyişin yerini sevince bırakmasının ardından Kahire'nin diğer yerlerinde de gösteri yapan protestocular da kutlamalara katılmak için Tahrir meydanına akın etti.





Yetki devrine ordudan onay



Sabah saatlerinde toplanan Mısırlı generaller yaptıkları açıklamada, ordunun Mübarek’in yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman’a devri konusuna onay verdiğini ve ordunun bu sene içinde özgür ve adil bir seçim yapılacağını garanti ettiğini duyuruldu. Yapılan açıklamada olağanüstü halin kaldırılacağı da vurgulandı.





Ordudan ilk açıklama



Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Mısır devlet televizyonundan canlı yayınlanan ilk açıklamasında Mübarek’e ülkesine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, halkın taleplerinin ciddiyetinin farkında olduğunu belirterek, bazı radikal değişiklikler yapılabileceği mesajını verdi. Açıklamayı yapan sözcü önümüzdeki günlerde ülkenin yönetiminde nasıl bir strateji izleneceğinin ilerleyen zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.





Mübarek'in istifası borsaya yaradı!



Bu arada, New York menkul kıymetler borsası Wall Street, Mübarek'in istifa haberiyle birlikte yükselişe geçti.





Mübarek Şarm El Şeyh'e gitti



Mübarek dün yaptığı açıklamada, beklentileri boşa çıkararak yetkilerini Süleyman'a vermiş ve anayasa değişikliği taahhüt etmişti. Bugün öğleden sonra Mübarek'in eşiyle birlikte Kahire'den ayrılarak Şarm el Şeyh'teki yazlıklarına gittiği açıklandı. İsviçre, Mübarek'in banka hesaplarını dondurdu.



İstifanın duyurulmasının ardından 18 gündür protestoların adresi olan Tahrir Meydanı'nda yüz binlerce kişi sevinç gösterileri yapmaya başladı. Meydandaki kalabalık, "Halk rejimi devirdi" diye bağırırken, bazı Mısırlılar gözyaşlarına hakim olamadı.





Hüseyin Tantavi kimdir?



31 Ekim 1935'de dünyaya geldi. Mareşal Tantavi, 1991 yılından bu yanan Mısır Savunma Bakanı görevini yürütüyor. Mısır ordusunda çeşitli görevlerde bulunan Tantavi, Mısır'ın Pakistan'daki askeri ataşesi görevinde bulundu. Mısır'da 1989'dan bu yana Mareşal görevini alan ilk kişi olan Muhammed Hüseyin Tantavi, Birinci Körfez Savaşı'na da koalisyon güçleri saflarında katıldı.







Mal varlığına el konuldu



İsviçre, Hüsnü Mübarek ve ailesine ait banka hesaplarının dondurulduğunu duyurdu. Hesapların ayrıntısı verilmezken Mübarek’in esas servetinin gayrımenkuller olduğu ileri sürülüyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İsviçre hükümeti, istifa haberinin gelmesinin hemen ardından Mübarek ve ailesine ait ülkedeki malvarlığını dondurma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lars Knuchel, aileye ait banka hesapları hakkında ayrıntı vermedi ancak hesapları dondurma kararının yürürlüğe girdiğini söyledi. İsviçre Merkez Bankası kayıtlarına göre, ülkede Mısırlılar’a ait hesaplarda toplam 3.6 milyar dolar bulunuyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri olduğu belirtilen devrik lider Mübarek’in, İngiltere ve İsviçre bankalarında dolgun hesapları bulundu, Londra, New York, Los Angeles gibi şehirlerde gayrimenkulleri olduğu toplam servetinin 70 milyar doları bulduğu öne sürülüyor. İngiltere’deki Durham Üniversitesi Ortadoğu Politikaları Profesörü Christopher Davidson da, Amerikan ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Mübarek ve ailesinin mal varlığının İsviçre’de banka hesapları yerine tüm dünyaya yayılmış gayrimenkul halinde olduğunu söyledi. Hüsnü Mübarek’in eşi Suzan, oğulları Alaa ve Cemal’in mal varlıkları ile ilgili de çok farklı iddialar bulunuyor.





İşte mal varlıkları



Mübarek’in 2 oğluyla ilgili Mısır’da yazılan bir kitaba göre mal varlığından bazıları şöyle:

- Londra, Paris, Madrid, Dubai, Washington, New York ve Frankfurt’ta mülk.

- Baba Mübarek’e ait Şarm el Şeyh’te malikane

- Mısır’da 19 restorantlık Chili zincirinde ortaklık

- Hyundai ve Skoda’nın Mısır ayağının ortağı

- Vodafone Mısır şirketinde hisse

- Tatil beldelerinde bir kaç otel

- Bir çok Mısır kentinde arsa