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Dünya
Deutsche Welle

‘Halk desteğini çekene kadar görevdeyim'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ABD kanalı CBS'e verdiği mülakatta istifa etmeyi düşünmediğini yineledi.

30 Mart 2015 18:14


Esad, “halkın desteği kesildiği zaman görevi bırakacağını” söyledi. Esad, ABD ile görüşmelere hazır olduğunu da bir kez daha vurgulayarak, “Biz buna her zaman açığız. Kapılarımız kapalı değil” dedi. Washington'un da müzakerelere hazır olması gerektiğini vurgulayan Esad, Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı iddialarını reddetti.

İdlib El Nusra'nın kontrolünde

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, El Kaide bağlantılı El Nusra cephesi Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde pazar günü kontrolü ele geçirdi. Gözlemevi, El Nusra milisleri ile Suriye birlikleri arasında sadece kent dışında tek tük çatışmalar cereyan ettiğini bildirdi.

İdlib, başkent Şam ile ülkenin kuzeyindeki Halep arasında önemli bir bağlantı noktası olarak görülüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye rejiminin kontrolündeki toplam 24 noktada kontrolü sağladığını öne sürdü. Çatışmalarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Öte yandan El Kaide bağlantılı El Nusra milislerinin onlarca Suriye askerini esir aldığı iddia ediliyor. Suriye devlet televizyonunun verdiği bilgilere göre, Esad rejimi bölgeye daha fazla asker gönderilmesi için talimat verdi. Gözlemevi, El Nusra cephesinin kentteki rejimin kontrolündeki hücrelerde Suriye askerlerinin işkenceyle öldürdükleri 15 kişinin cesedinin bulunduğunu öne sürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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