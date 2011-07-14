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Ekonomi

HALK BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2011 13:19

-HALK BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hüseyin Aydın'ın, Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olmak üzere yarın görevinden ayrılacağını bildirdi. Hüseyin Aydın'ın yerine bankanın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Aslan'ın, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak göreve başlayacağı belirtildi. Halk Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, bankanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın görevden ayrılmasına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Aydın, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olmak üzere 15 Temmuz 2011 Cuma günü ve saat 14.00 itibariyle görevinden ayrılacaktır.  Hüseyin Aydın'ın yerine Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Aslan, aynı tarih ve saat itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak göreve başlayacaktır.''

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