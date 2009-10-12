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Ekonomi

Halk Bankası sınavla bin 250 kişi alacak

Türkiye Halk Bankası, uzman yardımcısı, servis görevlisi ve banka görevlisi unvanlarında sınavla bin 250 kişi alacağını duyurdu.

12 Ekim 2009 03:00

Türkiye Halk Bankası, uzman yardımcısı, servis görevlisi ve banka görevlisi unvanlarında sınavla bin 250 kişi alacağını duyurdu.

Türkiye Halk Bankası'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu kararı ile, bankamızın personel ihtiyacının giderilmesini teminen, yapılacak yazılı sınav ve mülakat sonucunda uygun görülen adaylardan, bankamız uygulamaları çerçevesinde Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banka Görevlisi unvanlarında bin 250 kişiye kadar eleman alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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