Halk, açılımı nasıl değerlendirdi?

T24- A&G Araştırma şirketinin DSP için yaptığı ankette Kürt açılımına destek verenlerin oranı bir ayda yüzde 4 oranında düştü. AKP seçmeninin de görüşü genelden farklı olmadı. Ankete katılanların yüzde 63.5 gibi büyük bir oranı Ermeni açılımına kapıları kapadı.



Demokratik Sol Parti (DSP) A&G araştırma şirketine gündemdeki konularla ilgili bir araştırma yaptırttı. Adil Gür ve arkadaşları 29 il ve 79 ilçede 26 - 27 Aralık tarihleri arasında 1892 kişiyle görüştü.Akşam gazetesinde yer alan habere göre, ankete katılanlara Kürt ve Ermeni açılımları, Kıbrıs ve ekonomiyle ilgili sorular yöneltildi. Yine çok konuşulacak birbirinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcıların ekonomik krize yanıtları ilginçti. ‘Krizin sorumlusu kim?’ sorusuna katılımcılar şu yanıtları verdi:



Bu kriz hükümetin uyguladığı yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır: % 30,4

Dışarıdan kaynaklanan bir kriz olsa da hükümet hiçbir tedbir almadığı için ülkemizde olumsuzluk artmış, kriz ağır hissedilmektedir: % 27,7

Dışarıdan kaynaklanan bir krizdir, hükümetin yapacağı bir şey yoktur: % 14,7

Hükümet olumsuz etkileri azaltmak için elinden geleni yapmaktadır: % 19,6

Ekonomik krizin sorumlusu kim sorusuna % 58,1 ‘Hükümet’ derken, hükümeti sorunlu tutmayanların oranı ise 34,3 oldu. AKP seçmeninin % 16,5’i krizden hükümeti sorumlu tutarken, % 74’ü ‘Hükümet sorumlu değildir’ dedi. CHP ve MHP seçmeni ise hükümeti sorumlu tuttu.

Türkiye'nin fotoğrafını çektik

A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür anketle ilgili şunları söyledi; “Önümüzdeki dönemde DSP ile birlikte Türkiye’nin temel meseleleriyle ilgili işsizlik, yoksulluk gibi konularda araştırma yapacağız. Şu anda Türkiye’nin 42 ilinde 3 bin 200 işsizle yüz yüze görüşme yapıyoruz. Bu işsizler nasıl yaşıyor? Ruh halleri nedir? Hayalleri, beklentileri nedir? Bunu ölçümleyip kamuoyuyla paylaşacağız.



Türkiye son iki yıldır temel meselelerini konuşmaktan daha çok suni gündem maddeleriyle meşgul ediliyor. Bu çalışmalara başlamadan önce gündem maddeleriyle ilgili halkın ne düşündüğü konusunda Türkiye’nin bir fotoğrafını çektik. Önümüzdeki günlerde aş, iş ve yoksullukla ilgili geniş kapsamlı pek çok araştırmayı da yayımlayacağız” dedi.

Eski kriz unutuldu

Hangi krizden daha çok etkilendiniz?

2001 krizinden:

% 26,4

Bugünkü krizden:

% 64,0

İkisinden de etkilenmedik: % 9,6

2001 krizinden etkilendik



AKP: % 35,6

CHP: % 22,3

MHP: % 16,1

BDP: % 34,1

DİĞER: % 24,2

Bugünkü krizden etkilendik



AKP: % 50,8

CHP: % 72,9

MHP: % 78,4

BDP: % 62,2

DİĞER: % 62,4

Umutsuzluk yine hakim

1 yıl sonra nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz?

Daha iyi olacak: % 23,0

Aynı olacak: % 29,2

Daha kötü olacak: % 47,7



Hükümet başarılı mı?



Başarılı: % 24,3

Ne başarılı/ne başarısız: % 26,1

Başarısız: % 49,6

Limanlara da kapalıyız

Avrupa Birliği’nin bizden istediği Kıbrıs Rum Kesimi gemilerine limanlarımız açılmalı mı?

Evet: % 18,8

Hayır: % 57,3

Hayır diyenler 3'e katladı

Türkiye aylardır demokratikleşme paketini diğer adıyla Kürt açılımını konuşuyor. Bir referandum maddesi olarak önünüze gelse bu açılıma evet mi - hayır mı dersiniz?

06-07 Haziran



Evet: % 69,3

Hayır: 19,3



22-23 Ağustos



Evet: % 45,6

Hayır: 48,4



17-18 Ekim



Evet: % 32,0

Hayır: 50,6



14-16 Kasım



Evet: % 31,1

Hayır: 54,7



26-27 Aralık



Evet: % 27,1

Hayır: 64,0

Bu soruya en ilginç yanıt ise AKP seçmeninden geldi. AKP’lilerin yüzde 45,7’si açılıma destek vermezken “evet” diyenlerin oranı çok az bir farkla 47,5 çıktı.

AKP



Evet: % 47,5

Hayır: % 45,7



CHP



Evet: % 9,9

Hayır: % 81,3



MHP



Evet: % 6,0

Hayır: % 91,5



BDP



Evet: % 78,8

Hayır: % 17,6



DSP



Evet: % 15,0

Hayır: % 70,0

Ermeni açılımına destek yok

Ermenistan ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda bir protokol imzalandı. Ermeni açılımı olarak değerlendirilen bu açılımı destekliyor musunuz?

Evet: % 20,0

Hayır: % 63,5

Cevap yok: 16,5

Bu soruya parti seçmenleri ise şöyle yanıt verdi:

AKP



Evet: % 27,2

Hayır: % 57,3



CHP



Evet: % 16,7

Hayır: % 71,1



MHP



Evet: % 6,3

Hayır: % 85,6



BDP



Evet: % 52,9

Hayır: % 30,6