T24 LogoT24 Logo
Dünya

HALK AÇ, BAŞKANA İKİNCİ EL PORSCHE MANİLA (A.A)

14 Ocak 2011 13:51

-HALK AÇ, BAŞKANA İKİNCİ EL PORSCHE  MANİLA (A.A) - 14.01.2011 - Filipinler'de Devlet Başkanı Benigno Aquino'nun aldığı ikinci el Porsche otomobil eleştiri konusu oldu. Yolsuzluk ve fakirlikle mücadele sözü vererek geçen yıl yapılan seçimleri kazanan 50 yaşındaki Aquino, 2007 model aracın üçüncü sahibi olduğunu belirterek, aracı kendi parasıyla aldığını, bunda yanlış bir şey görmediğini söyledi.  Bazı yorumcular ise selefinin yaşam biçimini eleştirerek iktidara gelen Aquino'nun Porsche almasının, halka yanlış bir mesaj verebileceğini belirtiyor. Aquino'nun sözcüsü Edwin Lacierda, Devlet Başkanının BMW'sini sattığını ve yeni aldığı araca 102 bin dolar ödediğini söyledi. Filipinlilerin üçte biri, günlük bir dolardan az bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24