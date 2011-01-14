-HALK AÇ, BAŞKANA İKİNCİ EL PORSCHE MANİLA (A.A) - 14.01.2011 - Filipinler'de Devlet Başkanı Benigno Aquino'nun aldığı ikinci el Porsche otomobil eleştiri konusu oldu. Yolsuzluk ve fakirlikle mücadele sözü vererek geçen yıl yapılan seçimleri kazanan 50 yaşındaki Aquino, 2007 model aracın üçüncü sahibi olduğunu belirterek, aracı kendi parasıyla aldığını, bunda yanlış bir şey görmediğini söyledi. Bazı yorumcular ise selefinin yaşam biçimini eleştirerek iktidara gelen Aquino'nun Porsche almasının, halka yanlış bir mesaj verebileceğini belirtiyor. Aquino'nun sözcüsü Edwin Lacierda, Devlet Başkanının BMW'sini sattığını ve yeni aldığı araca 102 bin dolar ödediğini söyledi. Filipinlilerin üçte biri, günlük bir dolardan az bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.