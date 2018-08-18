Halit Ergenç, kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, tatil yaptığı İzmir'in Çeşme ilçesinde, kaza geçirdi. Evde yaptığı tadilat sırasında ayağını kesen Ergenç, tedavi için gittiği hastane çıkışında "Önemsiz bir kaza değil ama iyiyim" dedi.

Sözcü'nün haberine göre; gözlerden uzakta yazlık evlerinde tatil yapan Ergenç, talihsiz bir kaza geçirdi. Evlerinde tadilat yaptığı sırada ayağında kesik oluşan oyuncu, soluğu doktorda aldı.

Ergenç, “Yıllar önce ayağım kesilmişti. Enfeksiyon kaptığım için küçücük bir yara büyük sorun haline gelmişti. Şimdi de önlem amaçlı doktora geldim. Görünürde büyük bir kazagibi gözüküyor. Ancak gayet sağlıklıyım” dedi.