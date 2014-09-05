Halit Akçatepe hastaneye kaldırıldı

Ünlü sinema oyuncusu Halit Akçetepe, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Akçatepe, akşam saatlerinde sağlık şikayetleri ile hastaneye getirildi.



İlk tetkikleri yapılan ünlü oyuncu Nöroloji Polikliniği Yoğun Bakım Servisi'ne kaydının yaptırıldığı öğrenildi.

Açıklamada, Halit Akçatepe'nin yapılan muayenesinde bilincinin açık, sağ tarafında güçsüzlük ve tansiyonun yüksek olduğu tespit edildiği ve muayene sonucunda sanatçının kontrol altında tutulması uygun bulunduğundan izlem amaçlı hastanede yatışının yapıldığı bildirildi.