-HALİS TOPRAK'IN VESAYET ALTINA ALINMASI DAVASI İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - İş adamı Halis Toprak'ın vesayet altına alınması talebiyle 7 kızının açtığı davanın görülmesine devam edildi. Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Halis Toprak'ın avukatı Bülent Akar, tanıkları hazır etmediğini belirterek, müvekkili hakkında hazırlanan rapor geldikten sonra tanıkların dinlenilmesini istediğini söyledi. Akar, müvekkilinin hastanedeki tetkiklerinin devam ettiğini, eylül ayında heyete gireceğini, raporun ondan sonra hazırlanacağını ifade ederek, raporun beklenmesini talep etti. Mahkeme hakimi Ayhan Ayan da avukat Akar'a Halis Toprak'ın duruşmalara katılmadığını hatırlatarak, bundan sonraki celselere katılmasını istedi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yazı yazılarak Halis Toprak'ın raporunun son durumunun sorulmasına karar veren hakim Ayan, davalı tarafın tanıklarının dinlenilmesi için raporun beklenmesinin engel oluşturmadığını belirterek, tanıklara ilişkin davetiye giderinin yatırılması amacıyla davalı avukatına 10 gün kesin süre verilmesine hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. -DAVANIN GEÇMİŞİ- İş adamı Halis Toprak'ın kızları Aynur Toprak, Şükran Toprak, Ayfer Toprak, Mine Toprak, Ayla Toprak Zengin, Aysel Duruk ve Sevgi Toprak Tunga'nın avukatı Burhan Apaydın, 28 Temmuz 2009'da Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesine Halis Toprak'ın vesayet altına alınmasını içeren dilekçe vermişti. Dilekçede, 71 yaşındaki Toprak'ın 12 çocuk sahibi olduğu ve Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı sırada Kuşadası'nda kendisinden 54 yaş küçük 17 yaşındaki Nazlıcan adlı ''kız çocuğu'' ile evlendiği ifade edilerek, bu yaştaki bir kişinin kendi torunlarından bile küçük bir ''kız çocuğu'' ile evlenmesinin toplumda büyük tepki gördüğü belirtilmişti. ''Halis Toprak'ın, işini gücünü bırakarak balayına gittiği için Toprak Holding'in yönetimsiz bırakılması ve taahhüt olunan borçların ödenmemesi sonucunda TMSF tarafından holding ve holdinge bağlı şirketler ile tüm gayrimenkullere el konularak holdingle ilgili tüm yetkilerin elinden alındığı'' kaydedilmişti. ''Toprak'ın 17 yaşında bir kızla evlenmesinin medyada geniş yer aldığı ve 'Züğürt Ağa' denilerek zavallı bir tip olarak nitelendiği'' savunulan dilekçede, ''Toprak Holding'i yönetemeyeceği ve özellikle TMSF'ye karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği gerekçesi ve tehlikelerden korunması için Toprak'ın vesayet altına alınması talebinde bulunulmasına ihtiyaç duyulduğu'' ifade edilmişti.