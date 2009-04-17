Halis Toprak'ın malikanesi de satılıyor

Toprak Holding patronu Halis Toprak'ın Kuşadası’ndaki malikânesi satışa çıkarıldı. TMSF 29 dönüm arazi ve malikâne için 30 milyon 500 bin lira fiyat belirledi.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Toprak Bank'ın eski sahibi işadamı Halis Toprak'ın borçlarına karşılık İstanbul Boğazı'ndaki Aslanlı Köşk'ten sonra, Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki malikânesini de satışa çıkardı.



TMSF, Toprak'ın yaz aylarında helikopteriyle zaman zaman tatil yapmak için geldiği 29 dönümlük arazideki malikâneyi `Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' adıyla 30 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkardığını internet sitesinden duyurdu. Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Toprak Kağıt Sanayi A.Ş.'nin borçlarına karşılık satışa çıkartılan Hacıfeyzullah Mahallesi Çukurçeşme Mevkisi'ndeki 29 dönümlük alandaki malikaneyle birlikte müştemiliyatındaki 3 misafirhane, 7 dubleks villa, garaj, trafo merkezi ve personel lojmanlarının da satılacağı belirtildi.



Satışın, kapalı zarf ve açık arttırma usüllerinin birlikte uygulanmasıyla, 27 Mayıs 2009 tarihinde TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında yapılacağı bildirildi. Eşsiz bir manzaraya sahip malikanede, işadamı Toprak'ın geçmiş yıllarda getirttiği bir çok sanatçıya kendisi ve misafirleri için özel konserler verdirtmesiyle tanınıyor.



Kuşadası-Söke Karayolu üzerinde, denize sıfır bir yanında turistik tesis bulunan malikane ve müştemiliyatı için TMSF'nin istediği fiyat Kuşadası'ndaki emlakçılar tarafından fazla bulundu. Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Müslüm Yıldırım, sözkonusu arazinin değerinin 10 milyon Euro edeceğini ileri sürdü.

