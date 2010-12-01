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HALİS TOPRAK'IN BOŞANMA DAVASINDA GİZLİLİK KARARI İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2010 15:52

-HALİS TOPRAK'IN BOŞANMA DAVASINDA GİZLİLİK KARARI İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - İş adamı Halis Toprak ile eşi Nazlıcan Tagızade Toprak'ın karşılıklı açtıkları boşanma davasında ''gizlilik kararı'' alındı.      Sarıyer Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Halis Toprak ile Nazlıcan Tagızade Toprak katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, iki tarafın avukatları da, mahkemenin ''gizlilik kararı'' almasını talep etti. Talebi kabul eden Hakim Haydar Şahin, duruşma salonundaki gazetecileri dışarı çıkarttı. İş adamı Halis Toprak'ın avukatları tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Nazlıcan Tagızade Toprak'ın bir aile kurmak için değil, geleceğini garanti altına almak için evlendiği öne sürülüyor. Nazlıcan Tagızade Toprak'tan 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulunulan dilekçede, tarafların boşanmasına karar verilmesi isteniyor. Nazlıcan Tagızade Toprak'ın avukatı Fatih Volkan tarafından hazırlanan dava dilekçesinde ise, Halis Toprak'ın boşanacak olduğu eşine 5 milyon TL maddi ve 5 milyon TL manevi olmak üzere 10 milyon TL tazminat ile aylık 10 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verilmesi isteniyor. Dilekçede, karşı boşanma davasının kabulüyle Halis Toprak'ın açtığı boşanma davasının reddedilmesi ve yargılama sonucunda tarafların boşanmalarına karar verilmesi talep ediliyor.

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