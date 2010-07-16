-HALİS TOPRAK'IN BOŞANMA DAVASI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - İş adamı Halis Toprak ile eşi Nazlıcan Tagızade Toprak'ın karşılıklı açtıkları boşanma davasının görülmesine başlandı. Sarıyer Aile Mahkemesindeki duruşmaya, Nazlıcan Tagızade Toprak ile sağlık sorunları nedeniyle Cenevre'de bulunan Halis Toprak katılmadı. Duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada hakim, Halis Toprak'ın ekonomik ve sosyal durumu hakkında istenen raporun geldiğini ve raporda Toprak'ın herkes tarafından tanınan bir iş adamı olduğu ifadelerine yer verildiğini kaydetti. Hakim, Nazlıcan Tagızade Toprak'ın avukatları Fatih Volkan ve Gülendam Atabay'ın dava için istediği gizlilik kararıyla ilgili olarak, bu celsenin açık devam edeceğini, bu talep hakkında bir sonraki celse karar verileceğini bildirdi. Avukat Atabay, takdir edilen tedbir nafakasının yükseltilmesini istediğini söyledi. Halis Toprak'ın avukatı Turgut Tavşanoğlu da delilleri sunmak için zaman istediklerini ve ödenen nafakanın indirilmesini talep ettiklerini kaydetti. Duruşma, boşanma konusu olan delillerin getirilerek değerlendirilmesi ve Nazlıcan Tagızade Toprak'ın ekonomik durumunun incelenmesi amacıyla ertelendi. Nazlıcan Tagızade Toprak'ın avukatlarının mahkemeye sundukları dilekçede, Halis Toprak'ın boşanma istemi ile maddi ve manevi tazminat istemlerinin reddi talep edilerek, maddi ve manevi 10 milyon TL tazminat istendi. Halis Toprak'ın avukatlarının dosyaya sunduğu dilekçede ise ''Davalı taraf bir aile kurmak için değil, geleceğini garanti altına almak için evlendiğini ikrar etmektedir. Davalının bu evlilikte yuva kurmak düşüncesi yok. Sadece genç bir bayan olarak çok zengin bir varlığa sahip olmak istemiştir. Davalının bu isteği TMSF'nin tüm mal varlığına el koymasıyla ortaya çıkmıştır. Nazlıcan Toprak gazetelere verdiği röportajlarda yaşı itibariyle mümkün olmayan uygunsuz cinsel teklif yapmakla Halis Toprak'ı sapık durumuna düşürmüştür. Böyle ithamları ispat edemediği takdirde boşanma nedenidir. Nazlıcan ve ailesi müştemilatta değil köşkün önündeki misafir köşkünde ikamet etmişlerdir. Aslanlı Köşk'ün müştemilatı yoktur. İstenilen 5 milyon TL maddi ve 5 milyon TL manevi tazminatın reddine karar verilsin'' denildi. Dilekçede, ''Nazlıcan Toprak'ın sırf Halis Toprak ile evlendim diye maddi ve manevi tazminat bağlanmasını istemesi ve nafaka talep etmesi hakkın suiistimalidir'' ifadelerine yer verildi.