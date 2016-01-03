İş adamı Halis Toprak hayatını kaybetti

İş adamı Halis Toprak (78), Fransa’nın Nice şehrinde kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Toprak Holding’i Türk sanayisine kazandıran Halis Toprak'ın Toprak’ın naaşı bugün Fransa’dan İstanbul’a getirilecek. Halis Toprak’ın defin süreci, aile üyelerinin alacağı kararın ardından açıklanacak.

Halis Toprak kimdir?

Halis Toprak, 1938 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde doğmuştur. Adana’da iş hayatına başladı. 1977 yılında İstanbul’da Toprak İnşaat firmasını kurdu. Akabinde 16 Mayıs 1977 tarihinde Toprak Holding A.Ş’yi kurdu.

Halis Toprak, 1992 yılında Toprak Grubu bünyesinde olarak Toprakbank’ı kurdu. 30 Kasım 2001 tarihinde zarar eden Toprakbank’a Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) el koydu.

1977 yılından beri sürdürdüğü Toprak Holding’in yönetim kurulu başkanlığını 2009’da oğlu Mehmet Toprak’a devretti. 2009 yılında Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) Toprak Grubu’nun şirketlerinin tümünün yönetimine el koydu.

Halis Toprak, daha sonra Toprak Grubu'nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na olan borcunun tamamını ödeyerek şirketlerini 29 Haziran 2012 günü geri aldı. Halis Toprak, borçlarını ödeyebilmek için Şeyh Muhammed Bin Raşid El-Maktum ve Dubai hükümetinin ana ortağı olduğu şirket Emaar Properties’e İstanbul Libadiye'deki arsasını 401 milyon dolar nakit olarak satmış ve borçlarını ödemiştir. Bundan kısa bir süre önce de 50 milyon sterline Londra'daki malikanesini Roman Abramoviç 'in paravanı olarak gösterilen Kazak işadamı Holerma Peremam'a sattı.