T24 LogoT24 Logo
Gündem

İş adamı Halis Toprak hayatını kaybetti

Fransa'da hayatını kaybeden Toprak'ın defin süreci aile üyelerinin alacağı kararın ardından açıklanacak

03 Ocak 2016 13:41

İş adamı Halis Toprak (78), Fransa’nın Nice şehrinde kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Toprak Holding’i Türk sanayisine kazandıran Halis Toprak'ın Toprak’ın naaşı bugün Fransa’dan İstanbul’a getirilecek. Halis Toprak’ın defin süreci, aile üyelerinin alacağı kararın ardından açıklanacak.

 

Halis Toprak kimdir?

 

Halis Toprak, 1938 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde doğmuştur. Adana’da iş hayatına başladı. 1977 yılında İstanbul’da Toprak İnşaat firmasını kurdu. Akabinde 16 Mayıs 1977 tarihinde Toprak Holding A.Ş’yi kurdu.

Halis Toprak, 1992 yılında Toprak Grubu bünyesinde olarak Toprakbank’ı kurdu. 30 Kasım 2001 tarihinde zarar eden Toprakbank’a Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) el koydu.

1977 yılından beri sürdürdüğü Toprak Holding’in yönetim kurulu başkanlığını 2009’da oğlu Mehmet Toprak’a devretti. 2009 yılında Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) Toprak Grubu’nun şirketlerinin tümünün yönetimine el koydu.

Halis Toprak, daha sonra Toprak Grubu'nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na olan borcunun tamamını ödeyerek şirketlerini 29 Haziran 2012 günü geri aldı. Halis Toprak, borçlarını ödeyebilmek için Şeyh Muhammed Bin Raşid El-Maktum ve Dubai hükümetinin ana ortağı olduğu şirket Emaar Properties’e İstanbul Libadiye'deki arsasını 401 milyon dolar nakit olarak satmış ve borçlarını ödemiştir. Bundan kısa bir süre önce de 50 milyon sterline Londra'daki malikanesini Roman Abramoviç 'in paravanı olarak gösterilen Kazak işadamı Holerma Peremam'a sattı.

ETİKETLER

halis toprakhayatını kaybettiöldükimdir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24