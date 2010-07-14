-HALİS TOPRAK: ''GİZLEDİĞİM MALIM YOK'' İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - İşadamı Halis Toprak, Fransa'nın Nice şehrinde ve Londra'da, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi, gizlediği bir malı bulunmadığını, Londra ve Paris'teki şirketleri ve adına kayıtlı iş merkezlerine TMSF'nin el koyduğunu belirtti. Toprak, yazılı açıklamasında, bir süreden beri bazı yazılı basın organlarında yer alan şahsını karalayan yayınların amacının, Toprak Grubu'na ait İstanbul Beşiktaş'taki Toprak Center binasını ''çok ucuza kapatmak'' olduğunu, ancak yargının buna izin vermediğini kaydetti. Yayınların özellikle Toprak Center'ı ''çok ucuza kapatmaya çalışan'' gruba ait bir gazetede devamlı yayımlanmasını ''manidar'' bulduğunu dile getiren Toprak, şu görüşleri ifade etti: ''Toprak Center'ı ucuza kapatamadıkları için şahsıma iftira atılmaktadır. Şahsımın Fransa'nın Cannes kentinde her bir tanesi 3 milyon avro değerinde 9 tane villası olduğu külliyen yalandır. Bu malları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) gizlediğim ise kuyruklu yalandır. Kaldı ki 2004 yılında TMSF ile Toprak Grubu arasında imzalanan protokolde şahsıma ait Cannes'daki daireler belirtilmiştir. Bu dairelerin üzerinde çok yüksek tutarda ödenmemiş vergi borçları mevcuttur. TMSF denetçisi Mehmet Tarhan, Cannes'daki malımı bizzat tespit etmiş ve TMSF'ye rapor etmiştir.'' Halis Toprak, yarım asırlık bir sanayici olarak, hiçbir şeyi devletten kaçırmaya ihtiyacı olmadığını ifade ederek, ''Ne Fransa'nın Nice şehrinde ne de Londra'da, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi, gizlediğim bir malım yoktur. Ancak Londra ve Paris'te şirketlerim, adıma kayıtlı iş merkezleri mevcuttur ve bunlara da TMSF el koymuştur'' dedi. İngiltere Surrey'deki 160 dönüm çiftliğini, Chester'deki iş merkezini satıp parasını Türkiye'ye getirdiğini, 10 milyon dolara mal ettiği Londra'daki evini 80 milyon dolara sattığını, Cannes'daki dairesini sattığını ve paralarını yatırım, istihdam, ihracat ve üretim için Türkiye'deki şirketlerine getirdiğini anlatan Toprak, resmi kayıtlı ve belgeli olan bu satışlar karşılığı, Toprak Grubu şirketlerinden kendisinin 100 milyon dolar alacağı bulunduğunu iddia etti. Toprak, söz konusu yayınları yapan gazete muhabirlerini ve yayın kuruluşlarını dava edeceğini bildirerek, ''Toprak Grubu'nun hiçbir gizli kapaklı işi yoktur. Başkasının malını iftira atıp medya gücünü kullanarak çok ucuza kapatmaya çalışanlar emellerine ulaşamayacaktır. Zaten Toprak Grubu 480 milyon dolar ödeme yaparak TMSF'ye olan borcunu fazlasıyla ödemiştir. Bu gerçeğin de önümüzdeki aylar içerisinde yüce Türk yargısı tarafından ortaya çıkarılacağına inancım tamdır'' dedi.