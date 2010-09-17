-HALİS TOPRAK, ERTÜRK'ÜN PEŞİNİ BIRAKMIYOR İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Halis Toprak'ın, TMSF eski Başkan Yardımcısı Fethi Çalık ve Taner Yalçın hakkında soruşturma izni verilmesine karşın, TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk, TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül ve diğer TMSF yöneticileri hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edecek. Toprak Grubu açıklamasında, Halis Toprak'ın, Ahmet Ertürk, TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, TMSF eski Başkan Yardımcısı Fethi Çalık ve 7 TMSF yöneticisi aleyhine Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptığı anımsatıldı. Suç duyurusunda, Toprak Grubu'na ait Princess T isimli yatın satışında, haksız komisyon ödemesi nedeniyle TMSF yöneticilerinin görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle 6 sene hapisle yargılanmalarının talep edildiği belirtilen açıklamada, Başbakanlık Başmüfettişleri tarafından düzenlenen raporda, TMSF eski Başkan Yardımcısı Fethi Çalık ve TMSF Tahsilat Dairesi Başkanvekili Taner Yalçın hakkında Bankacılık Kanunu'nun 127/1 maddesine göre soruşturma izni verilmesine, TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk ve TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül'ün de aralarında bulunduğu 8 TMSF yöneticisi haklarındaysa soruşturma izni verilmemesinin uygun olacağı sonucuna varıldığı duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Başbakanlık Müfettişleri raporlarında komisyonun yüksekliğini hiç irdelememişlerdir. Bu sebeplerle Ahmet Ertürk, Şakir Ercan Gül ve diğer TMSF yöneticileri hakkında Başbakanlık tarafından soruşturma izni verilmemesine ilişkin olarak verilen karara, Danıştay 1. Dairesi nezdinde Halis Toprak itirazda bulunulacaktır. TMSF eski Başkan Yardımcısı Fethi Çalık ve Taner Yalçın hakkında Başbakanlık makamınca verilen soruşturma izni kararıyla, Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılacak soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında dava açılabilecektir.''