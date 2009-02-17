Halis Toprak başkanlığı oğluna bıraktı

Halis Toprak, Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.



Halis Toprak, yazılı açıklamasında, 32 yıldan bu yana sürdürdüğü Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığından bugün itibariyle istifa ettiği, Yönetim Kurulu Başkanlığının oğlu Mehmet Toprak tarafından yürütüleceğini bildirildi.



İş hayatına Adana'da ticaretle başlayan Halis Toprak, 1977 yılında İstanbul’da Toprak İnşaat'ı, hemen arkasından da Holding'i kurdu. Çalışmalarını önceleri İstanbul Beşiktaş'taki merkezinde sürdüren kuruluş 1983 yılında merkezini Şişli’deki binasına, 1999 yılında da Beşiktaş'taki Toprak Center'a taşıdı.



TMSF ile kavgalı



Halis Toprak'ın ismi son günlerde TMSF ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmiş ve Toprak TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'ü şikayet edeceklerini açıklamıştı.



Borcunun 40 trilyon lira olduğunu, ancak kendisine 320 trilyon lira borcu olduğunun söylendiğini kaydeden Toprak, şöyle konuşmuştu:



“Dedi ki; '320 trilyonu verirsen ben alırım, vermezsen alıkoyarım'. Mahkeme kararında 40 trilyon 600 milyar geçiyor. Bir devleti temsil eden yetkili, yargı kararını kabul etmez mi? 40 trilyon borç var, sen nasıl '320 trilyon' diyorsun. 'Kabul ediyorsan et, etmiyorsan yarın sabah polis evinde' diyor. Özellikle pazar günü icraya geliyorlar ki kimse olmasın. Bir insan söylediğini inkar eder mi? İmzası bu devletin itibarı. Hem devleti temsil ediyorsun, hem de sende hiç iman, vicdan yok mu?.



'320 trilyon' dedi, ondan da caydı. '450 trilyon, 10 yıl vade' dedi. Ona da 'peki' dedik. Orada da imzasını inkar etti. Mallarımızı, evleri sattı. 480 trilyon aldı. Kendisi de kabul ediyor 480 trilyonu. 40 trilyon yerine 480 trilyon almışlar benden.”



Ahmet Ertürk aleyhines tazminat davası açacağız



Öte yandan, Halis Toprak, geçen haftaki açıklamasında, İstinye'deki evinde, yatağında doktor kontrolünde tedavi görürken, TMSF görevlilerinin, kendilerine haber vermeden polislerle birlikte eve geldiklerini belirtti. Evdeki tüm mobilyaların haczedilerek kamyona yüklendiğini, bu uygulamaya anlam veremediğini bildiren Toprak, şunları kaydetti:



“Biz Toprak Grubu olarak, TMSF'ye şu ana kadar 480 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödeme, Çukurova Grubundan sonra TMSF'ye yapılan en yüksek ödemedir. Bu ödemeyi yaptığımızı TMSF Başkanı Ahmet Ertürk kendisi açıklamıştır. Bizim borcumuz, 18 Aralık 2004 tarihli imzaladığımız protokolle TMSF tarafından 450 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Peşin ödeme iskontosuyla borcumuzu çoktan ödedik. TMSF'ye borçlarımızı ödedik, ödemediysek bile evimdeki 30 bin lira değerindeki mobilyalarla Ertürk'ün iddia ettiği benim kalan borcum ödenemez. Grubumuzun elinde yüzlerce taşınmaz ve 23 sanayi tesisi varken, Ahmet Ertürk'un şahsıma duyduğu kin nedeniyle mobilyalarıma el koymasına anlam veremiyorum. Ertürk'ün tüm hukuk dışı işlemleri ve hukuk dışı olarak taşınmazlarımı satışa çıkarmasıyla ilgili olarak bağımsız yüce yargıya gideceğiz. Ertürk aleyhine tazminat davası açacağız.”



TMSF, Aslanlı Köşk’ü satışa çıkardı



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) , Halis Toprak’a ait Sarıyer İstinye’deki Aslanlı Köşk’ü, 21 milyon 368 bin YTL muhammen bedelle satışa çıkardı.



TMSF’den yapılan açıklamaya göre, iki parselden oluşan Köşk, imar durumu gereği bütün olarak satışa sunulacak. Aslanlı Köşk’ün açık artırması, 11 Mart 2009 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Açık artırma yöntemi ile satışa çıkarılacak olan gayrimenkul, birinci satışta muhammen değerinin yüzde 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilecek. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü kalıcı olmak şartıyla Köşk, 18 Mart 2009 Çarşamba günü ikinci kez satışa çıkarılacak. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla satış gerçekleştirilecek.

