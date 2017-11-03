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Spor

Halis Özkahya'dan Avrupa'da büyük hata

Özkahya ve ekibinin elle oynamayı es geçtiği karşılaşma eşitlikle sonuçlandı

03 Kasım 2017 12:59

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Steaua Bükreş-Hapoel Beer Sheva maçını yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya ve ekibi, Hapoel Beer Shevalı futbolcunun elle oynayarak golü engellediği pozisyonu es geçerek büyük bir hataya imza attı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Steaua Bükreşli Budescu, rakip kaleciyi geçerek filelere doğru şutunu gönderdi. Çizgide bulunan Beer Shevalı savunmacı topun çizgiyi geçmesini elle önledi.

Halis Özkahya'nın bu pozisyonda penaltı vermemesi UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en çok tartışılan kararlarından birisi oldu.

Rumen ekibinin oyuncuları uzun süre ve şiddetli bir biçimde Özkahya'ya itiraz etse de karar değişmedi ve pozisyon penaltı olarak değer kazanmadı. Özkahya verdiği bu kararla büyük tepki çekti ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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