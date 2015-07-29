Halis Bayancuk 'Tağut düzenin adamısınız' diyerek ifade vermedi!

IŞİD operasyonunda tutuklanan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod isimli Halis Bayancuk ve örgütün "İstanbul emiri" olduğu iddia edilen Abdulla Abdullaev emniyette ifade vermeyi reddetti. Bayancuk, ”Tağut düzenin adamısınız, hepiniz kafirsiniz. Şeriatla yönetilmeyen hiçbir devletin hükmü bizim için geçerli değildir” diyerek kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta ve Çetin Aydın'ın haberine göre, Bayancuk’a, IŞİD’e eleman aktarma, örgütün Türkiye yapılanması içindeki konumu ve Ömerli’de yaptığı cihat toplantısının da arasında bulunduğu sorular yöneltildi.

Abdulaev’e, Türkiye yapılanması içindeki IŞİD’in "İstanbul Emiri" olduğu, dünyanın dört bir yanında IŞİD’e eleman gönderdiği iddia edilen organizasyon yapısı ile ilgili sorular yöneltildi.

IŞİD operasyonunda Bayancuk ve Abdulaev’in de arasında bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kalırken, diğerleri de emniyet ve adliyeden salıverildi.

Türkiye'de 24 Temmuz 2015’te IŞİD, PKK ve DHKP-C’ye yapılan eşzamanlı operasyonlarda İstanbul’da 126 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 19 kişi tutuklanırken, 31 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 76 kişi de emniyet ve adliyedeki sorgularının ardından serbest bırakıldı.