-HALİM ÇORBALI VEFAT ETTİ ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Halim Çorbalı, bugün Marmaris'te hayatını kaybetti. 1987-1989 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Türk futboluna önemli hizmetleri bulunan Çorbalı'nın cenazesi, 17 Eylül Cuma günü Marmaris Armutalan Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra vasiyeti üzerine Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1926 yılında Ankara'da doğan Çorbalı, ''Pırpır Halim'' lakabıyla Gençlerbirliği takımında forma giydi. Halim Çorbalı, ayrıca TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı ve TFF Yönetim Kurulu üyeliği, Gençlerbirliği Kulübü Divan Kurulu üyesi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştu.