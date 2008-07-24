Halil'in kafası karışık

Tempo24 - Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Schalke 04'te oynayan milli futbolcu Halil Altıntop, milli takımdan ayrılabileceğini, ancak bu konuda henüz kesin bir karar almadığını söyledi.





Halil, Alman spor dergisi Kicker'de yayınlanan röportajında, ''Milli takımdan ayrılmanız mümkün mü?'' şeklindeki bir soruya karşılık, ''Milli takımdan ayrılmam olasılık dışı değil. Ancak bu konuda henüz kesin bir karar almadım'' dedi.





''Karar vermek için bir zaman belirlediniz mi?'' şeklindeki soruya karşılık da, Halil, ''Hayır. Böyle bir karardan dönüş olmayacağı için iyice düşünülmesi lazım. Şimdi öncelikle Schalke'ye konsantre oluyorum'' şeklinde yanıt verdi.









Halil, Bayern Münih'te oynayan ikiz kardeşi Hamit'in Türkiye için gelecekte de oynamasını ümit ettiğini söyledi.Avrupa Şampiyonası'nda kadro dışı bırakılmasında yaşadığı hayal kırıklığını çok hızlı bir şekilde üzerinden attığını belirten Halil, 4 yıl boyunca milli takımda yer aldığını ve Türkiye'nin Şampiyona'ya katılmasında da payı bulunduğunu kaydetti.



Halil, ''Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takım direktörüyle görüştünüz mü?'' şeklindeki soruya karşılık da, ''Hayır. Bu daha gerçekleşecek. Gelecekle ilgili konuşacağız'' dedi.

Halil, FC Schalke 04'te de kendine sağlam bir yer edinebilmek için her türlü çabayı harcayacağını sözlerine ekledi.