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Spor

Halilhodzic Cezayir'e veda etti, rota Trabzon

Halilhodzic'in, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor

07 Temmuz 2014 12:23

Trabzonspor'un başına geçmesi beklenen Boşnak teknik adam Vahid Halilhodzic, Cezayir Milli Takımı'na veda etti.

Halilhodzic'in veda açıklaması, Cezayir Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlandı.

Deneyimli teknik adam ilk olarak, kendine yakın ilgi gösterdiğini söylediği Cezayir Devlet Başkanı Abdelaziz Bouteflika'ya teşekkür etti. Halilhodzic, Cezayir Başbakanı, Abdelmalek Sellal'e de kendilerine verdiği destek için şükranlarını iletti.

Üç yıl boyunca Cezayir'i başarıya ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Boşnak teknik adam, geldiği ilk günden bugüne kadar Cezayir halkının da kendine çok içten davrandığını söyledi.

Halilhodzic, ailasi ve kendi hakkında asılsız haberler yaptığını iddia ettiği ülke basınını ise affetmeyeceğinin altını çizdi.

Vahid Halilhodzic yönetimindeki Cezayir Milli Takımı, Dünya Kupası'nda mücadele etti. Grubunu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez ikinci tura yükseldi. Afrika temsilcisi, ikinci turda Almanya'ya uzatmalarda 2-1 kaybetti ve çeyrek final şansını kaçırdı.

Halilhodzic'in, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

Kaynak: Al Jazeera

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