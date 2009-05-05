Halil Ünal: Düşmemiz söz konusu olamaz

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kentin kendilerine yeterli desteği vermediğinden şikayet ederken, Eskişehirspor'un küme düşmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.



Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yaşadıkları Denizlispor mağlubiyetinin ardından, kalan 4 kritik maçı kazanıp yollarına devam edeceklerini kaydetti.



Ligde mücadele eden 18 takımdan 9'unun düşme potasına girdiğini ifade eden Ünal, ''Bu dokuz takım arasında Eskişehirspor da yer alıyor. Önümüzdeki 4 maçı da kazanarak bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Bu maçlarda taraftarımıza büyük görev düşüyor ve onların desteğini bekliyoruz. Eskişehirspor sevdalılarından da destek bekliyoruz. Biz oyuncularımızı transfer ederken, ne kadar büyük bir camiaya geldiklerini anlattık. Ne yazık ki şehirden bir destek göremedik. Sanayiciler, kurum ve kuruluşlar, seçilenler ve atananları desteğe davet ediyoruz. Eşya piyangosundan da gerekli ilgiyi göremedik.''



Ünal, Eskişehirspor'un Süper Lige renk kattığını, inanılmaz bir sezon yaşandığını anlatarak, ''Yedi takım küme düşmeme mücadelesi veriyor. Kalan 4 maç için özel bir terapi uygulayacağız. Yönetim olarak tesislere kamp kurduk. Eskişehirspor'un küme düşmesi söz konusu olamaz'' diye konuştu.



