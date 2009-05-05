T24 LogoT24 Logo
Spor

Halil Ünal: Düşmemiz söz konusu olamaz

05 Mayıs 2009 18:25

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kentin kendilerine yeterli desteği vermediğinden şikayet ederken, Eskişehirspor'un küme düşmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yaşadıkları Denizlispor mağlubiyetinin ardından, kalan 4 kritik maçı kazanıp yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Ligde mücadele eden 18 takımdan 9'unun düşme potasına girdiğini ifade eden Ünal, ''Bu dokuz takım arasında Eskişehirspor da yer alıyor. Önümüzdeki 4 maçı da kazanarak bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Bu maçlarda taraftarımıza büyük görev düşüyor ve onların desteğini bekliyoruz. Eskişehirspor sevdalılarından da destek bekliyoruz. Biz oyuncularımızı transfer ederken, ne kadar büyük bir camiaya geldiklerini anlattık. Ne yazık ki şehirden bir destek göremedik. Sanayiciler, kurum ve kuruluşlar, seçilenler ve atananları desteğe davet ediyoruz. Eşya piyangosundan da gerekli ilgiyi göremedik.''

Ünal, Eskişehirspor'un Süper Lige renk kattığını, inanılmaz bir sezon yaşandığını anlatarak, ''Yedi takım küme düşmeme mücadelesi veriyor. Kalan 4 maç için özel bir terapi uygulayacağız. Yönetim olarak tesislere kamp kurduk. Eskişehirspor'un küme düşmesi söz konusu olamaz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24