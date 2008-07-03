Halil Mutlu Pekin'de yok

3 kez olimpiyat şampiyonu olan milli malterci Halil Mutlu, Pekin Olimpiyatları'na katılmayacak.

Sakatlıklarından dolayı olimpiyatlara gidemeyecegi konuşulan Halil Mutlu, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'yla görüşerek olimpiyatlara gitmeyecegini açıkladı.

Moralinin çok bozuk olduğunu belirten Mutlu, "Bakan Başesgioğlu beni olimpiyatlarda yarışırken görmek istiyordu. Neden bu noktaya geldiğimi kendilerine izah ettim. Kendileri de artık bana müsaade ettiler. Olimpiyatlara gitmiyorum" dedi.

Psikolojik sorunları olduğunu ve kendisinden beklentinin yüksek olduğunu belirten Halil Mutlu, "Olimpiyatlara katılıp kazanmış olsaydım dünyada bir ilki gerçekleştirecektim. Bu, kimseye nasip olmayacak birşeydi. Halter için değil dünya sporu için çok önemliydi. Ancak olmadı, nasip değilmiş" diye konuştu.