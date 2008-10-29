Halil Mutlu doktor mutsuz

Rekortmen haltercimiz Halil Mutlu, Avrupa Şampiyonası öncesi gittiği sağlık kontrolünde boyunun kısalığını hastalık sebebi sayan doktorun soruları karşısında şaşırıp kaldı



Aktif spor hayatını noktalamaya hazırlanan olimpiyat ve dünya şampiyonu Halil Mutlu, Avrupa Halter Şampiyonası öncesinde sağlık kontrolü için geldiği tıp merkezinde ilginç bir durumla karşılaştı. Halil Mutlu'yu muayene eden Dr. Alaattin Kızılkale tanımadığı ünlü haltercinin boyunu kısa bularak bunu da troid hormonu eksikliğine bağladı. Kendisini tanımayan doktora uzun süre boy problemi olmadığını anlatmaya çalışan Mutlu ile dahiliye uzmanı Dr. Alaattin Kızılkale arasında şu ilginç diyalog yaşandı:



Kızılkale: Kaç yaşındasın, Mutlu: 35, Kızılkale: Boy kısalığı ve çekme nedeniyle hiç doktora gittin mi?

Mutlu: Yok,

Kızılkale: Boy ne kadar? Hiç kısalık problemi şikayetin olmadı mı?

Mutlu: 1.50,

Kızılkale: Boyundan dolayı muayene oldun mu?

Mutlu: Boyumdan problemim yok.

Kızılkale: (Halil'in ellerine de bakarak) Ellerinde de kratin izi var. Troid hormonu sonradan eksik. Boy sonradan mı kısaldı, doğuştan mı?

Mutlu: Benim babam da kısaydı. Babamın boyu da benim gibiydi. Ben doğuştan böyleyim ve sağlıklıyım.

Kızılkale: O zaman seni bir muayene edelim.



Kimi muayene ettiğini bilmeden Mutlu ile böyle bir diyalog içine giren Kızılkale'yi hastane görevlilerinin uyarması üzerine doktor durumu toparlayarak basın mensuplarına “Halil'i iyice muayene edeceğim. Bakalım bir şeyi var mı” dedi.



Spor otoriteleri dünya ve olimpiyat rekortmeni Halil Mutlu'yu, tüm zamanların en büyük haltercileri arasında gösteriyor. Kariyerinde 5 kez dünya, 3 kez olimpiyat şampiyonluğu bulunan Mutlu 10 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. (Yenişafak)

