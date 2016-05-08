Halil Kayıkçı uzaya çıkacak ilk Türk olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Halil Kayıkçı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı olacak.

2017 yılı içerisinde yapılması planlanan uçuşta uzay sınırını aşıp 103 kilometreye kadar çıkılacağını belirten Kayıkçı Amerika’da 1 hafta astronot eğitimi aldığını söyleyerek "Yarışmaya katılanlar içerisinde en yüksek puanı alan kişilere uzay bileti verildi. Ben de onlardan bir tanesiyim. Türkiye'den bu eğitimi geçen sadece benim. Şu anda Türkiye'den uzaya giden yok" dedi.

Star'da yer alan habere göre Kayıkçı, önce 3-6 Aralık tarihleri arasında ABD'nin Orlando eyaletinde düzenlenen uzay kampına katıldı. Burada 60'tan fazla ülkeden 107 kişi vardı ve herbirinin uzay koşullarına dayanıklılığı sınandı. Dört günlük kamp sonucunda uzaya gitme hakkı kazandığını söyleyen Kayıkçı, kampta yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Tıpkı uzayda olduğu gibi yerçekimsiz ortamda bulunduk, savaş uçağı kullandık, G-Force testine girdik. Birçok fiziksel sınava da tabi tutulduk. Kampımıza çok yakın mesafedeki Kennedy Uzay Üssü'nü ziyaret edip uzay görevleri hakkında bilgi aldık. Hatta gerçek bir roketin uzaya fırlatılma anına şahit olduk. Yakan top ve roket yapma çalışmasında Türk arkadaşlarımla bulunduğumuz geminin ekibi en yüksek puanı aldı. Bu kampın sonunda ismim okunduğu anda pek çok duyguyu aynı anda yaşadım; sevinç, coşku, hüzün, gurur… Ailemi, arkadaşlarımı ve ülkemi temsil etmekten dolayı gururlu ve onurluyum."

Astronot ünvanı alacak

23 kişinin yer alacağı ve Kayıkçı'nın tek Türk astronot adayı olarak katılacağı uzay seyahatinin 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kayıkçı, havaalanına iniş yaptığı anda astronot unvanını resmen hak edecek.