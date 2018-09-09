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Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı (2)

Gülseli KENARLI – Can EROK / İSTANBUL, (DHA) BOSTANCI açıklarından yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden, Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı

09 Eylül 2018 20:36

Gülseli KENARLI – Can EROK / İSTANBUL, (DHA) BOSTANCI açıklarından yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden, Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı. Ünver’in cenaze namazı, Levent Afet Yolal Cami’nde ikindi namazının ardından kılındı.

Namaz öncesinde Ünver’in kızı Selin Ünver ve kardeşi İsmet Ünver taziyeleri kabul etti. Cenazeye Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı.

“ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ HAVACILIĞA ÇOK MERAKLIYDI”

Ünver’in kardeşi İsmet Ünver cenaze töreni öncesi kısa bir açıklama yaparak, “Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı. Hobisini ilerleyen zamanda profesyonel hale getirdi. Hava muhalefeti nedeniyle kaza meydana geldi” dedi.

Törene katılan iş insanı Abdurrahim Albayrak ise açıklamasında “Kendisi benim komşumdur. Geçtiğimiz hafta kendisiyle konuştuk. Galatasaray’ın şampiyonlar ligi maçlarına gelmek istiyordu. Ben de ismini yazdırdım. Daha sonra Galatasaray’da yöneticilik yapmak istiyordu. Ona kulüp kartını verdik. Biliyorsunuz yönetici olmak için 5 yıllık üyelik şartı var. Çok değerli bir insandı” dedi.

Ünver kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

(FOTOĞRAF)

 

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