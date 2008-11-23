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Spor

Halil günün 11'inde!

Schalke`nin Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol birden atan Halil'i, günün en iyi forvetleri arasında gösterdi

23 Kasım 2008 02:00

''Welt am Sonntag'' gazetesi, Schalke`nin Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol birden atan Halil'i, TSG 1899 Hoffenheim'de oynayan Vedad İbisevic ve VfL Wolfsburg'ta forma giyen Grafite ile birlikte günün en iyi forvetleri arasında gösterdi.

FC Schalke 04'ün internet sayfasında yer alan bir haberde de Halil'in, Orlando ve İvan Rakitic'in güzel paslarını iyi değerlendirdiği, komple bir takım olarak oynadıkları için sonuçta golü kimin attığının da o kadar önemli olmadığı belirtildi.

Forvet oyuncusu olarak her zaman gol atmak istediğini ifade eden Halil, Borussia Mönchengladbach'a karşı aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

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