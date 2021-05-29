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Spor

Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, Premier Lig'e yükseldi

29 Mayıs 2021 19:30

İngiltere Championship Ligi play-off finalinde Brentford, Swansea'yi 2-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship Ligi play-off finalinde Brentford, Swansea'yi 2-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükseldi.İngiltere Championship Ligi play-off finalinde Brentford ve Swansea karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-0'lık Brentford üstünlüğüyle noktalandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren goller Ivan Toney ve Marcondes'ten geldi. Toney, sezonu 33 gol ve 10 asistle tamamladı.

Brentford, geçtiğimiz yıl da play-off finali oynamış ancak Fulham'a kaybetmişti.

Tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Halil Dervişoğlu'nun da bonservisini elinde bulunduruyor.

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