Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Championship Ligi play-off finalinde Brentford, Swansea'yi 2-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükseldi.



İngiltere Championship Ligi play-off finalinde Brentford, Swansea'yi 2-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükseldi.İngiltere Championship Ligi play-off finalinde Brentford ve Swansea karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-0'lık Brentford üstünlüğüyle noktalandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren goller Ivan Toney ve Marcondes'ten geldi. Toney, sezonu 33 gol ve 10 asistle tamamladı.

Brentford, geçtiğimiz yıl da play-off finali oynamış ancak Fulham'a kaybetmişti.

Tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Halil Dervişoğlu'nun da bonservisini elinde bulunduruyor.