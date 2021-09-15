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Spor

Halil Dervişoğlu'nun babası: Galatasaray'a gelmesi için resmen kavga ettik

Muzaffer Dervişoğlu, Halil'in ilk günden itibaren sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi

15 Eylül 2021 12:33

Galatasaray'a imza atmadan önce Fenerbahçe ve bazı Avrupa takımlarıyla da temasta olan Halil Dervişoğlu'nun babası, perde arkasında yaşananları anlattı. Muzaffer Dervişoğlu, "Resmen kavga ettik. Oğlum ilk günden beri G.Saray'ı istedi. Daha iyi teklifler almıştık. Fatih hoca ona çok değer veriyor" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların çok uğraştığı Halil Dervişoğlu transferinin perde arkasında yaşananları baba Muzaffer Dervişoğlu anlattı. Milliyet'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun hep Galatasaray'ı istediğini söyledi.

İşte Muzaffer Dervişoğlu'nun açıklamaları: "Resmen kavga ettik! Oğlum ilk günden beri Galatasaray'ı istediğini söyledi. Oğlum ilk günden beri 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' dedi. Kulübü Brentford, hem Türkiye'den hem de İtalya ve Almanya'dan daha iyi teklifler almıştı. Eğer iki kulüp de aynı parayı verirse öncelik Galatasaray'da olacak.

İnşallah daha da faydalı olacak. Fatih Hoca, Halil'e ilk günden beri çok değer veriyor. Takım arkadaşları da onu çok seviyor. Bu tablo performansına çok olumlu yansıyor."

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