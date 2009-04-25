Halil böyle istedi



Almanya Bundesliga 29. hafta mücadelesinde Schalke 04, deplasmanda Bayern Münih'i Halil Altıntop'un golüyle 1-0 yendi ve rakibinin zirveden biraz daha uzaklaşmasına neden oldu.





Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra sadece lige odaklanan Bayern Münih, 29. haftada sahasında Schalke 04'ü ağırladı. Tempolu geçen mücadelede maçın hakemi Herbert Fandel, 70. dakikada Schalke 04'ten Jermaine Jones'e, 76. dakikada ise Bayern Münih'ten Franck Ribery'ye kırmızı kart gösterdi.



Schalke 04 bu galibiyetle puanını 49'a yükseltirken, Bayern Münih 54 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.



Günün diğer sonuçları:

Borussia Dortmund 2-0 Hamburger Sv

Hannover 96 2-1 Köln

Stuttgart 2-0 Frankfut

Werder Bremen 3-2 Bochum

Bayer Leverkusen 0-1 Karlsruher Sc



